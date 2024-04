Trainer Friedhelm Funkel muss beim Gastspiel des 1. FC Kaiserslautern bei der SpVgg Greuther Fürth erneut auf seine etatmäßige Nummer eins verzichten. Julian Krahl nahm am Donnerstag nicht am Mannschaftstraining teil und steht entsprechend am Freitag (18.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) nicht im Kader der Roten Teufel. Der Torhüter war laut Auskunft des FCK-Trainers stattdessen beim Arzt, um noch einmal das lädierte Handgelenk untersuchen zu lassen. Krahl hatte sich Mitte März beim 1:1 in Hannover verletzt und fällt seither aus. Nach RHEINPFALZ-Informationen droht eine längere Pause für Krahl, der seinem Klub vorerst nicht im Kampf um den Ligaverbleib helfen kann.

