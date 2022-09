Drittes Spiel, dritter Sieg: Für Tennisspielerin Jule Niemeier läuft es bei den US Open weiter hervorragend. Im Achtelfinale wartet auf die einzig verbliebene deutsche Turnier-Hoffnung aber die Weltranglisten-Erste. Die 23-jährige Niemeier gewann in der Nacht zum Sonntag auch ihr Drittrunden-Match gegen die leicht favorisierte Chinesin Zheng Qinwen mit 6:4, 7:6 (7:5) und zog ins Achtelfinale ein. Niemeier ist die einzig verbliebene deutsche Einzelspielerin beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Nun trifft sie in der Runde der besten 16 am Montag auf die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen.