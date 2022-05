Sie hat es geschafft: Jule Brand von der TSG 1899 Hoffenheim steht im vorläufigen Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in England. Die Spielerin aus Speyer ist mit 19 Jahren die Jüngste im Kader. Kapitänin Alexandra Popp führt das vorläufige deutsche Aufgebot an. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte am Dienstag in Frankfurt 28 Spielerinnen; der Kader wird aber noch auf 23 reduziert. Im Kader des Rekord-Europameisters für das Turnier vom 6. bis 31. Juli stehen jeweils acht Akteurinnen vom Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg sowie vom Vizemeister FC Bayern München, darunter die 31 Jahre alte Popp mit ihren 113 Länderspielen und Torfrau Almuth Schult.