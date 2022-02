Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Jule Brand, wohnhaft in Dudenhofen, wird im Sommer von 1899 Hoffenheim zum VfL Wolfsburg wechseln. Die 19-Jährige gilt als größtes deutsches Stürmerinnentalent und unterschrieb bei den sechsmaligen deutschen Meisterinnen einen bis 2025 gültigen Vertrag. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt. Zur Höhe der Ablösesumme für die ursprünglich noch bis 2023 an die TSG gebundene Stürmerin machten die Clubs keine Angaben. „Letztlich hat mich das Gesamtpaket beim VfL Wolfsburg, der seit vielen Jahren sowohl in Deutschland als auch in Europa um Titel spielt, absolut überzeugt“, sagte Brand. „Ich denke, dass dieser Wechsel der optimale Schritt für meine weitere Entwicklung ist.“ Bereits vor dieser Saison waren die Nationalspielerinnen Lena Lattwein und Tabea Waßmuth von Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt.