In Lingenfeld ist am Donnerstagabend ein Feuer am Jugendzentrum ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Lingenfeld, Westheim und Schwegenheim sind derzeit mit 50 Kräften im Einsatz, darunter auch Kameraden der Feuerwehr Germersheim mit der Drehleiter. Nach Angaben von Lingenfelds Wehrleiter Steffen Andres wurde die Feuerwehr um 20.45 Uhr alarmiert, weil die Holzfassade in Flammen stand. Die Fassade ist laut Andres komplett beschädigt. Hinzukommen Schäden am Dach und im Gebäudeinneren durch die Löscharbeiten. Andres sieht einen "erheblichen Renovierungsbedarf". Dem Wehrleiter zufolge wird die Feuerwehr noch ein paar Stunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.