In einem Appell an Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig fordern 15 Jugendparlamente rheinland-pfälzischer Städte die Mainzer Landesregierung dazu auf, die Schulen ab Montag zu schließen, um weitere Infektionen mit dem Corona-Virus zu vermeiden. Stattdessen sollte umgehend auf Fernunterricht umgestellt werden und eine Notbetreuung für Schüler eingerichtet werden, deren Eltern etwa wegen beruflicher Verpflichtungen keine private Betreuung sicherstellen können. Mit einem solchen Vorgehen solle es allen Schülern zudem ermöglicht werden, mindestens zehn Tage vor Weihnachten in eine freiwillige Quarantäne gehen zu können, um beim Fest mit der Familie etwa die Großeltern nicht mit dem Virus zu infizieren.

„Stures Festhalten an Präsenzunterricht“

„Gerade in den jetzigen Zeiten von steigenden Zahlen an Infektionen, Intensivpatienten und Todesfällen in Verbindung mit Covid-19 finden wir es sehr bedenkenswert, dass weiterhin, fast schon stur, am Präsenzunterricht festgehalten wird“, kritisieren die Unterzeichner des Appells an die Mainzer Landesregierung. Neben dem Dachverband kommunaler Jugendvertretungen des Landes und der Landesschülervertretung gehören aus der Pfalz dazu der Jugendstadtrat Pirmasens, das Jugendkomitee Bad Dürkheim, das Jugendparlament Herxheim-Heyna, das Jugendparlament Kaiserslautern, der Landauer Jugendbeirat, der Jugendstadtrat Schifferstadt sowie der Jugendstadtrat Speyer.