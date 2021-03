15 gefälschte 20-Euro-Scheine hat die Polizei am Dienstagnachmittag bei einem 17-Jährigen in Sinsheim gefunden. Er fiel den Beamten auf, weil er beim Erblicken der Streife etwas weggeworfen hatte. Der Verdächtige wurde daraufhin laut Polizei vorläufig festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Im Anschluss wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Woher die Scheine stammen, ermittelt nun die Polizei. Am Freitag, 19. März, tauchten bereits zwei falsche Zwanziger auf, mit denen offenbar in einem Geschäft bezahlt wurde, heißt es im Polizeibericht weiter.