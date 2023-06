Einen Polizeieinsatz hat am späten Sonntagabend ein 16-Jähriger vor dem Hauptbahnhof in Frankenthal ausgelöst. Der Jugendliche war laut Angaben der Polizei in Streit mit seiner Freundin geraten und hatte sich selbst Schnittwunden zugefügt. Er attackierte auch Ersthelfer, die aber wie die Freundin unverletzt blieben. Die Polizei beruhigte den jungen Mann. Er kam ins Krankenhaus. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.