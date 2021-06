Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Mittwoch in Kaiserslautern zwei Polizeibeamte verletzt. Der junge Mann sei Teil einer größeren Personengruppe gewesen, die in der Scheidstraße eine lautstarke Party gefeiert habe, so die Polizei. Anwohner hätten die Beamten gegen 23.30 Uhr wegen der Ruhestörung gerufen. Die Partygäste seien beim Anblick der Polizei geflüchtet. Der 17-Jährige habe im Treppenhaus des Wohnhauses einen Beamten mit den Fäusten attackiert, ein Kollege sei dazwischen gegangen. Beide hätten den Jugendlichen schließlich überwältigt, seien dabei aber verletzt worden, genauso wie der Jugendliche selbst. Alle drei mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei habe bei der Durchsuchung des Jugendlichen Pfefferspray gefunden, heißt es weiter in dem Bericht. Er wurde seiner Mutter übergeben. Die übrigen Beteiligten der Party müssen mit Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Bekämpfungs-Verordnung rechnen.