Ein Jugendlicher hat in Ludwigshafen eine 50-Jährige mit einer Softair-Pistole ins Gesicht geschossen. Nach Angaben der Polizei passierte der Vorfall am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Turmstraße. Zuvor geriet die Frau mit einer Gruppe von fünf bis acht Jugendlichen in einen Streit, anschließend flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt leichte Rötungen im Gesicht. Die Polizei ermittelte wegen gefährlicher Körperverletzung und bat um Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963 24250 oder per E‑Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.