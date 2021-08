Schwer verletzt worden ist am Freitagabend ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 18 Uhr am Ortseingang Iggelheim ereignete. Ein 25 Jahre alter Mann aus Böbingen war laut Polizei mit seinem Skoda Fabia auf der L 532 von Schifferstadt nach Böhl-Iggelheim unterwegs, als er Iggelheim erreichend in die Eisenbahnstraße einbiegen wollte. Dabei überfuhr der 25-jährige laut Zeugen die bereits Gelb zeigende Ampel der Kreuzung. Im gleichen Moment wollte ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Ludwigshafen auf Höhe der Tankstelleneinfahrt mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren. Der Jugendliche fuhr dabei, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, hinter einem verkehrsbedingt wartenden Fahrzeug über die Straße. Dabei wurde er von dem Skoda erfasst und durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert. Der 14-jährige Radfahrer trug keinen Fahrradhelm. Aufgrund der schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen musste der Jugendliche mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.