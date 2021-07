Ein 13-Jähriger ist am Donnerstag in der Gartenstadt von einem Jugendlichen aus einer Gruppe attackiert worden. Der Junge war im Bereich der Kärntner Straße unterwegs, als er auf die dreiköpfige Gruppe traf, wie die Polizei weiter mitteilt. Ein Jugendlicher sei direkt auf den 13-Jährigen zugegangen, habe ihm ins Gesicht geschlagen und nach ihm getreten. Die anderen Jugendlichen sahen bei der Tat zu. Die Gruppe flüchtete anschließend. Der Junge trug Prellungen im Gesicht davon. Der Angreifer war etwa 17 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß, trug einen grauen Pullover und eine orangefarbene Jogginghose. Er wurde von zwei jungen Frauen begleitet, die ebenfalls etwa 17 Jahre alt waren. Eine trug einen lilafarbenen Trainingsanzug, die andere grüne Oberbekleidung. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.