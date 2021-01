Nicht ganz so clever wie gedacht stellten sich zwei Jugendliche bei einem am Ende missglückten Betrug an. Am Samstagabend bestellten ein 15-Jähriger und sein 16-jähriger Freund telefonisch ein Taxi an den Paradeplatz in Germersheim und ließen sich nach Zeiskam fahren. Am Ziel angekommen, flüchteten beide unvermittelt aus dem Taxi und brachten so den Fahrer um seinen Lohn. Anhand der verwendeten Handynummer konnten die beiden Jugendlichen nach Polizeiangaben allerdings ermittelt werden und müssen sich nun wegen des von ihnen begangenen Betruges verantworten.