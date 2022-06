Die 17-jährige Vivienne Parupka, Schülerin an der Konrad-Adenauer-Realschule in Landau plus in Landau, hat den rheinland-pfälzischen Plakatwettbewerb gegen Komasaufen gewonnen. Die DAK-Kampagne unter dem Motto „buntstattblau“ gegen das Rauschtrinken zählte bundesweit fast 7000 junge Teilnehmer. Parupka setzte sich in Rheinland-Pfalz gegen rund 500 Teilnehmer durch und erhielt aus den Händen von Schirmherr und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) den Hauptpreis von 300 Euro. Die Teilnehmenden vermitteln mit ihren selbstgestalteten Plakaten künstlerisch, welche Risiken der exzessive Konsum von Alkohol haben kann.

Mehr zum Thema lesen Sie hier