Fünf Jugendliche haben am Samstag in Pirmasens ein siebenjähriges Kind mit einer Zigarette an Ohr und Hals verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lief der Junge gegen 17 Uhr beim Spielen an dem alten Fabrikgelände in der Margaretenstraße vorbei. Dabei sah er fünf Jugendliche, die rauchten. Als er denen sagte, dass man nicht rauchen darf, wurde er von einem der Jugendlichen festgehalten, während ihm ein zweiter eine brennende Zigarette mehrfach gegen das rechtes Ohr und gegen den Hals drückte und drohte, dass er ihn umbringen würde, wenn er was sagt. Dieser Jugendliche ist 13 bis 14 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, hat hellbraune, kurze Haare, die vorne nach oben gegelt waren. Er trug weiße Nike-Schuhe und einen braunen Hoodie. Der Junge, der den Siebenjährigen festhielt, war 10 bis 11 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, trug eine Mütze und Puma-Schuhe. Möglicherweise halten sich die jungen Männer öfters bei dem Fabrikgelände auf, so die Polizei. Zeugen werde gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.