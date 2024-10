In der Nacht zum Samstag haben zwei junge Männer in Landau für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden 17- und 18-Jährigen gegen 3 Uhr in der Godramsteiner Straße beobachtet, wie sie mit einer Softairpistole auf Fahrzeuge schossen.

Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen schnell ausfindig machen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben einer Softairpistole auch zugehörige Softairkugeln, ein Springmesser, Lackstifte sowie zwei Mercedes- und ein VW-Emblem. Auf Nachfrage gaben die jungen Männer zu, die Embleme von Fahrzeugen in der Godramsteiner Straße gestohlen zu haben.

Zusätzlich räumten die Jugendlichen ein, mit der Softairpistole auf einen geparkten Bus geschossen zu haben. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffe, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.