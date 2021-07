Eine Gruppe Jugendlicher soll in der Nacht auf Samstag in der Beachbar am Weiher in Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) randaliert und Gläser zertrümmert haben. Laut Polizei haben die zehn bis 15 Personen zudem den Inhaber der Beachbar unflätig beleidigt. Noch vor Eintreffen der Beamten hatte sich die Gruppe in Richtung des rückwärtigen Bereichs des Weihers entfernt. Da einige aus der Gruppe an die Beachbar zurückkehrten, wurden deren Personalien festgestellt. Diesen und allen anderen Jugendlichen wurde ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen, ob sich unter den kontrollierten Personen auch die Beschuldigten der Straftaten befanden, dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233/313-0, E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237/934-1100, zu wenden.