Am Mittwoch gegen 1 Uhr sind vier Frauen im Alter zwischen 30 und 33 Jahren in einem Auto auf der Wormser Landstraße in Speyer gefahren, als ein Wagen hinter ihnen die Lichthupe und einen Blinker betätigte. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Frauen von Anhaltesignalen aus und stoppten. Das andere Auto fuhr jedoch an ihnen vorbei. Kurz darauf tauchte es allerdings wieder hinter dem Pkw der Frauen auf. Schließlich hielt der Beifahrer in der Lina-Sommer-Straße ein Blaulicht aus dem Wagen und es ertönten leise Geräusche eines Martinshorns. Die Frauen stoppten erneut. Der mit zwei Männern besetzte Pkw hielt neben ihnen, der Beifahrer ließ die Fensterscheibe herunter und forderte die Frauen zur Herausgabe ihrer Papiere auf, da es sich um eine Fahrzeugkontrolle handle. Die Angesprochenen verlangten im Gegenzug den Dienstausweis zu sehen. Darauf fuhren beide Tatverdächtige ohne auszusteigen davon. Die echte Polizei fahndete nach den Unbekannten, die ihnen wenig später in der Spaldinger Straße bei einer Verkehrskontrolle ins Netz gingen. Ein 18-jähriger Speyerer und ein 17-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurden als Beschuldigte identifiziert. Ein Blaulicht fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs nicht. Die jungen Männer erwarten Strafverfahren wegen Nötigung und Amtsanmaßung. Ihr Tatmotiv ist noch nicht bekannt.