Gegen den Bundestrend gestiegen ist in Rheinland-Pfalz die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten. Dies teilt die Krankenkasse DAK-Gesundheit unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Landesamts mit. Demnach mussten 2022 im Land insgesamt 643 Betroffene im Alter von zehn bis 19 Jahren wegen einer akuten Alkoholvergiftung versorgt werden. Das waren 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Bundesweit ist nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse KKH die Zahl der Betroffenen im gleichen Zeitraum um fünf Prozent gesunken. In ganz Deutschland seien die Zahlen damit auf einem historischen Tiefstand.

Die DAK-Gesundheit hat in diesem Monat auch die Landes-Sieger ihres Präventionswettbewerbs „bunt statt blau“ bekannt gegeben, bei dem Kinder und Jugendliche sich mittels selbst gestalteter Plakate mit Themen wie Alkoholmissbrauch und „Komasaufen“ auseinandergesetzt haben. Alexander Schweitzer (SPD), Landessozialminister und Schirmherr der Veranstaltung, warb bei der Übergabe der Preise und Urkunden in Mainz für „kontinuierliche Anstrengungen für eine wirksame Prävention“. Der Plakatwettbewerb der Kasse findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt.