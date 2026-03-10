Die Polizei hat am Montagabend in Schifferstadt drei Jugendliche kontrolliert, die sich verdächtig verhielten. Wie die Beamten berichten, hatte das Trio – 15 bis 17 Jahre alt – sich zunächst von Offenbach am Main mit einem Taxi nach Schifferstadt fahren lassen. Um 19.45 Uhr hätten sie das Taxi an der Ecke Selligstraße/Salierstraße verlassen, der Fahrer habe bis 20.10 Uhr auf sie gewartet und sie dann zu einem Schnellrestaurant in der Waldseer Straße gefahren. Dort habe dann ein Zeuge beobachtet, wie sie mit Schmuck hantierten, und die Polizei informiert.

Diese habe mehrere Schmuckstücke – unter anderem Halsketten, Ohrringe und Ringe – sowie mehrere tausend Euro Bargeld und sechs Handys sichergestellt. Die Jugendlichen seien nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Kriminalpolizei prüfe nun, ob der Schmuck einer Straftat zugeordnet werden könne, so die Polizei weiter. Außerdem würden Geschädigte oder Zeugen gesucht. Wer am Montagabend in Schifferstadt verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter den unten genannten Kontaktdaten bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht außerdem Personen, die Opfer eines Betruges geworden und Schmuck oder Bargeld in gutem Glauben an Jugendliche herausgegeben haben.

Kontakt: Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963- 23312 oder E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.