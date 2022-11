In Laumersheim sind in der vergangenen Woche drei Gebäude mit Farbe beschmiert worden. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Freitag, 16.40 Uhr, ein. An eine Hausfassade in der Mühlstraße, an der Fassade der Schule in der Schulstraße sowie an einer Grundstücksmauer in der Hauptstraße wurden mit roter Farbe unter anderem die Schriftzüge „Fuck Cops“, „Hurensohn“ und „ACAB“ aufgesprüht. Ein Zeuge beobachtete dabei zwei männliche und eine weibliche Jugendliche, die zwischen 16 und 20 Jahre alt geschätzt wurden. Das Mädchen habe eine enge, kurze Hose und einen hellen Kapuzenpullover mit breiten, senkrechten Streifen am Rücken getragen. Die Polizei geht aufgrund der Farbe und der Schriftzüge davon aus, dass es sich um dieselben Täter gehandelt hat. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf zirka 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 93120 in Verbindung zu setzen.