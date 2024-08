Am frühen Freitagmorgen war die Polizei in Lingenfeld einem Autofahrer auf der Spur, der in der Schillerstraße laut Zeugenberichten Unfallflucht begangen hatte. Das Auto wurde gegen 3.40 Uhr erstmals gemeldet – wegen unsicherer Fahrweise. Kurz darauf bekam die Polizei eine weitere Mitteilung aus der Schlesier Straße, wo das selbe Auto einen geparkten Wagen gerammt habe und dann weggefahren sei. Die Anschrift des Halters konnte ausfindig gemacht werden; dort erfuhr die Polizei dann, dass zwei Jugendliche das Auto gefahren hatten, ein 14-Jähriger und eine 15-Jährige. Die Eltern wussten nichts von der nächtlichen Spritztour. Welchen Schaden die beiden hinterlassen hatten, konnte die Polizei noch nicht sagen; dass auf sie jeweils ein Strafverfahren zukommt, steht hingegen bereits fest.