Zwei Security-Mitarbeiter sind in am Samstag am Gradierbau in Bad Dürkheim von drei Jugendlichen angegriffen und mit Pfefferspray besprüht worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Sicherheitsleute im Gradierbau in Vorbereitung auf die anstehende „Hexennacht“ auf Streife, als sie von den Tätern angegriffen wurden. Ein junger Mann und zwei junge Frauen gingen auf einen der beiden Wachmänner zu, wobei der junge Mann nach Polizeiangaben eine Zigarette in Richtung des Wachmanns schnippte. Als der Security ihn zur Rede gestellt habe, sprühte ihm der Täter Pfefferspray ins Gesicht. Auch der zweite Security-Mitarbeiter wurde von dem Täter attackiert und ebenfalls mit Pfefferspray besprüht, als seinem Kollegen zu Hilfe eilen wollte.

Anschließend flüchteten die drei Jugendlichen laut Polizei in Richtung Kurpark. Die beiden Security-Mitarbeiter seien durch den Angriff verletzt worden und mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den flüchtigen Tätern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim (Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail

pibadduerkheim@polizei.rlp.de) zu melden.