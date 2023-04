Die Polizei sucht nach einem Wohnungseinbruch in Harthausen eine tatverdächtige Jugendgruppe. Wie die Beamten mitteilen, hebelten die Täter am Sonntag gegen 18.45 Uhr die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße auf und entwendeten einen Schlüssel. Sie durchwühlten außerdem einen Geräteschuppen sowie die Garage, entwendet wurde daraus jedoch offenbar nichts. Die Hausbewohnerin wurde durch die Geräusche auf die Tatverdächtigen aufmerksam und traf sie im Hof des Anwesens an. Die Gruppe verhielt sich laut Polizei gegenüber der Frau ungebührlich und verließ nach Aufforderung das Anwesen.

Die Gruppe bestand aus drei jungen Männern und zwei jungen Frauen. Da die Polizei erst später verständigt wurde, konnten die Beamten die Tatverdächtigen nicht mehr ausfindig machen. Der an der Tür entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei fragt nun: „Wer hat die Tat oder eine Jugendgruppe im Bereich der Speyerer Straße/Zwerchgasse beobachtet oder kann Angaben zur Zusammensetzung der verdächtigen Jugendgruppe machen?“ Hinweise nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.