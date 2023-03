Stillstand am Mannheimer Hauptbahnhof

Am Mannheimer Hauptbahnhof haben an normalen Tagen 650 Züge Ein- oder Ausfahrt. Nicht so am Montag, als ein Streik den Verkehr lahmlegte. Hier geht’s zum Artikel.

Verhärtete Fronten im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst

Durchbruch, Schlichtung oder neue Streiks? Parallel zum Verkehrsstreik in Deutschland wird wieder über die Einkommen im öffentlichen Dienst verhandelt - Ausgang offen. Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar zu den Tarifkonflikten: Zeit fürs Verhandeln

Redakteur Ralf Joas meint: Nach dem Großstreik am Montag sollten Arbeitgeber und Gewerkschaften aus dem Kampf- und Konfliktmodus herausfinden. Hier geht’s zum Artikel.

Neues Restaurant: Kein Jahr alt und schon im Guide Michelin

Das Restaurant Wurzelwerk in Großbundenbach ist kaum ein Jahr alt, schon wird es im renommierten Guide Michelin erwähnt. Eine Sache, schreiben die Tester, sei „der Renner“. Hier geht’s zum Artikel.

In Tottenham im Gespräch: Julian Nagelsmann reif für die Insel?

Hat der bei Bayern München gerade erst freigestellte Julian Nagelsmann bald schon einen neuen Job? Der 35-Jährige wird laut Medienberichten beim englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspurs als Nachfolger von Antonio Conte gehandelt. Hier geht’s zum Artikel.

Jugendfeuerwehr rettet vermisstem Mann das Leben

Ein 71-Jähriger lebt noch. Das hat er jungen Menschen zu verdanken, die sich am Samstag auch vom Regenwetter nicht vom Müllsammeln aufhalten ließen. Hier geht’s zum Artikel.

Energiewende: Riesiger Batteriespeicher geplant

Maximiliansau soll eine Vorreiterrolle bei der Energiewende einnehmen. Ein Unternehmen aus München will beim Umspannwerk einen riesigen Batteriespeicher bauen. Solche Speicher werden dringend gebraucht. Hier geht’s zum Artikel.

Bundeswehr übt illegal im Naturschutzgebiet

Anfang März waren Bundeswehrsoldaten mit Panzern im Bereich Rieschweiler-Mühlbach aktiv. Bei einer Übung sind die Soldaten auch in das Naturschutzgebiet „Hausgiebel“ eingedrungen, was den Contwiger Sascha Fock ärgert. Zu Recht, meint auch die Bundeswehr. Hier geht’s zum Artikel.

Nächstes Kultgetränk verschwindet: Eistee „Nestea“ wird nicht mehr hergestellt

„Nestea“ war jahrelang einer der gefragtesten Eisteesorten. Laut Medienberichten ist nach 75 Jahren, in denen das Getränk in den Regalen stand, nun Schluss. Hier geht’s zum Artikel.

Kalkulierte Randale in Kinos

Vermüllte Säle, Pöbeleien, abgebrochene Vorführungen und Hausverbot – in mehreren Kinos in Deutschland und Frankreich hatten Randale während des Kinofilms „Creed III – Rocky“s Legacy“ Konsequenzen. Auch in der Region gab“s Probleme. Hier geht’s zum Artikel.