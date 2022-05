Zu den besten deutschen Nachwuchsforschern gehört David Sauer vom Gymnasium am Kaiserdom in Speyer. Der 18-Jährige errang bei dem Wettbewerb „Jugend forscht“ den Bundessieg in Biologie, wie die Stiftung Jugend forscht am Sonntag mitteilte. Am Beispiel der Acker-Schmalwand untersuchte er etwa den Einfluss toxischer Substanzen (Dihydroxybenzene) auf Wurzel- und Blattwachstum von Pflanzen. Für das Bundesfinale hatten sich 168 junge Forscher mit 108 Forschungsprojekten qualifiziert. Sauer ist der einzige Preisträger aus der Pfalz.