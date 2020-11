Richtig bekannt wurde Judith Kauffmann durch die sieben Jahre, in denen sie in der Kochsendung „Himmel un Erd“ an der Seite Johann Lafers vor der Fernsehkamera stand. Aber schon vorher war die heute in Speyer lebende Journalistin eine sehr beliebte Radio- und Fernseh-Moderatorin beim SWF/SWR.

Am 4. Dezember erscheint nun im Leinpfad-Verlag in Ingelheim ihre Autobiografie „Judith Kauffmann: Nix Besseres wie was Gutes. Meine Lebens-Geschichten in Kochrezepten“. Hier erzählt sie von ihrer Kindheit und Jugend. Von ihrer über alles geliebten Mutter, den Großeltern, ihrer Teenager-Ehe, ihrem Leben als berufstätige, allein erziehende Mutter. Sie erlaubt uns einen Blick auf ihren beruflichen Werdegang, auf ihre Vorlieben, ihre Urlaubziele - am liebsten auf Campingplätzen in der Bretagne! - aber auch auf Irrtümer und Schicksalsschläge: einen schweren Autounfall, ihre Depression.

Was sind die Konstanten in ihrem Leben? Ihre Liebe zur Pfalz, zum Theater, zur Literatur und dass sie ebenso sehr ein Familienmensch wie eine Genießerin ist.

Warmherzig und lebensklug, souverän und selbstironisch gelingt Judith Kauffmann eine völlig neue Art von Autobiografie. (Angelika Schulz-Parthu)

Judith Kauffmann: Nix Besseres wie was Gutes. Meine Lebens-Geschichten in Kochrezepten, mit 31 Rezepten und 64 Fotos, 164 S., Hardcover, 17 €, ISBN 978-3-945782-68-2