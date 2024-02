Weltweit steigt die Anzahl antisemitischer Ausschreitungen. Auch an den Hochschulen. Prügeleien im Hörsaal, judenfeindliche Schmierereien an den Wänden und der Angriff auf den Studenten Lahav Shapira, der mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus kam. Kann man sich an der Universität überhaupt noch sicher fühlen als Jude? Ein 20-jähriger Medizinstudent erzählt, wie er sich fühlt. Lesen Sie hier