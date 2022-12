Das Weingut Pfeffingen feiert 400 Jahre Einhorn. Es ist Teil des ebenso alten Familienwappens und schmückt die Etiketten des Weinguts. Aus diesem Anlass wurde ein Jubiläumswein gefüllt: der 2021er Riesling „400“. Von jeder verkauften Flasche gehen fünf Euro an einen guten Zweck.

Der erste Teil der Spenden in Höhe von 2000 Euro wurde nun an die Tafel in Bad Dürkheim übergeben. Winzer Jan Eymael: „Es war mir ein besonderes Anliegen, in unserem Jubiläumsjahr auch an diejenigen zu denken, die es aufgrund der besonderen Situation um die Energiekrise und die Inflation besonders hart trifft. Das Engagement der Tafel ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.“