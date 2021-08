Der italienische Europameister Jorginho ist zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 29-Jährige vom FC Chelsea setzte sich bei der Trainer- und Journalistenabstimmung der Europäischen Fußball-Union UEFA gegen N'Golo Kanté (30) und Kevin De Bruyne (30) durch.

Der deutsche Champions-League-Sieger Thomas Tuchel ist währenddessen als Trainer des Jahres in Europa ausgezeichnet worden. Der 47-Jährige setzt sich bei der Wahl gegen den spanischen Startrainer Pep Guardiola (50) von Manchester City und Italiens Europameistercoach Roberto Mancini (56) durch. „Ich nehme den Preis im Namen meines Teams an. Ich bin absolut begeistert“, sagte Tuchel. Der frühere Bundesliga-Trainer hatte den FC Chelsea erst im Januar übernommen und dann zum Triumph in der Königsklasse geführt.