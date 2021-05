Jonathan Horne aus Kaiserslautern hat bei der Karate-Europameisterschaft im kroatischen Porec seinen EM-Titel verteidigt. Im Finalkampf gegen Slobodan Mitevic aus Serbien und damit einer Neuauflage aus dem Jahr 2019, sah es lange nach einem Unentschieden aus. Taktieren, belauern, den Gegner nicht punkten lassen, bestimmten auf beiden Seiten den Kampf. Am Ende drehte Horne ganz stark auf, machte gewaltig Dampf, landete einen Waza-Ari und gewann mit der 2:0-Wertung den Europameistertitel im Schwergewicht (plus 84 kg). Horne, auch amtierender Weltmeister, hatte sich bereits mit dem Einzug ins Finale die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio gesichert.