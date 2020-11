Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken hat ein Urteil des Neustadter Amtsgerichts aufgehoben, in dem es um einem Vorfall auf dem Deidesheimer Weinfest im August 2018 ging: Der Angeklagte sollte eine Geldstrafe zahlen, weil er einem Minderjährigen Drogen überlassen habe. Offenbar war er mit Kollegen nach Feierabend zu der Veranstaltung gegangen und hatte sich dort einen Joint angezündet. Und den hatte sich dann ein damals 16-jähriger Lehrling geschnappt, um daran zu ziehen. Im ersten Prozess entschieden die Richter: Der Erwachsene hätte verhindern müssen, dass der Minderjährige nach der Marihuana-Zigarette greift. Das Oberlandesgericht hält jetzt dagegen: Für einen Schuldspruch muss ihm auch nachgewiesen werden, dass er mit der Aktion des Lehrlings gerechnet hatte und sie in Ordnung fand. Also muss ihm nun ein zweiter Prozess gemacht werden.

