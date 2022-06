Johnny Depp und Alice Cooper kommen zusammen mit ihrer Band „The Hollywood Vampires“ im Juni 2023 für fünf Shows nach Deutschland. Neben Konzerten in Berlin, München, Oberhausen und Hamburg, geben sie am 30. Juni 2023 auch ein Konzert in der Mainzer Zitadelle („Summer in the City“).

Die Band um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith) bezeichnet sich selbst als „kostspieligste Cover-Gruppe der Welt“.

„Am Anfang ging es uns darum, unsere in den siebziger Jahren verstorbenen, trinkfesten Freunde zu ehren: Jimi Hendrix, John Bonham, Jim Morrison und all die anderen“, offenbarte Alice Cooper in einem Interview. „Deshalb stellten wir 2015 eine Kneipenband zusammen.“ Hollywood Vampires war der Name eines Promi-Trinker-Clubs in Los Angeles, den Cooper in den 1970ern mitgegründet hatte.