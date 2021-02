Der US-Land- und Baumaschinenkonzern John Deere, zu dem Standorte in Mannheim, Kaiserslautern und Zweibrücken mit zusammen 4546 Mitarbeitern gehören, hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (30. Oktober) einen Nettogewinn von 1,224 Milliarden Dollar (rund 1,01 Mrd. Euro) erzielt – mehr als doppelt soviel wie vor einem Jahr. Weltweit stiegen die Umsätze und Einnahmen im ersten Quartal um 19 Prozent auf 9,112 Milliarden Dollar. Die Maschinenumsätze beliefen sich auf 8,051 (Vorjahr: 6,53 Milliarden Dollar.

„John Deere ist sehr positiv in das Jahr 2021 gestartet″, wird Konzernchef John C. May zitiert. Die Veränderung zur Smart Industrial Company habe sich maßgeblich auf die Geschäftsergebnisse ausgewirkt und helfe gleichzeitig den Kunden, profitabler und nachhaltiger zu wirtschaften. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet der Konzern, dessen Europa-Geschäft von Mannheim aus gesteuert wird, mit einem Nettogewinn von 4,6 bis 5 Milliarden Dollar, nach 2,751 Milliarden Dollar im Vorjahr.