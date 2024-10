Der Landtechnikhersteller John Deere hat die neue Lackieranlage in seinem Werk in Mannheim in Betrieb genommen.

Mit der vollautomatischen Farbgebungsanlage treibe man die Modernisierung der Traktoren-Fertigung in Mannheim voran, heißt es von Deere. Die Investition sei ein Bekenntnis zum Umweltschutz und zum größten Standort des weltweit tätigen US-Konzerns außerhalb Nordamerikas.

Mehr als 80 Millionen Euro hat John Deere in die Weiterentwicklung der Endmontage in Mannheim investiert, die Lackieranlage ist ein wichtiger Teil davon.

