Die Ortsgemeinde will den Johannismarkt auf neue Füße stellen. Doch für dieses Jahr wird es mit der Neukonzeptionierung noch nichts. Größer soll die Veranstaltung werden, die Vereine aber weiter die Hauptakteure bleiben. Jedoch hätten nur vier Interesse angemeldet, erklärte der für Märkte zuständige Beigeordnete Matthias Mohrbacher in der jüngsten Ratssitzung. Ungünstig sei in diesem Jahr, dass der Termin in die Pfingstferien falle, auf Fronleichnam. Beim Weihnachtsmarkt seien zwölf Vereine dabei, diese Größenordnung werde auch für den Johannismarkt angepeilt. Deshalb wolle man in diesem Jahr noch aussetzen, obwohl das Programm schon gestanden habe.

Die erneute Absage der traditionellen Veranstaltung stärke jedoch die Entschlossenheit, das Fest wieder aufleben zu lassen, schreibt er in einer Mitteilung. Gemeinsam mit den Vereinen, Bürgern und Gewerbetreibenden solle der Johannismarkt wieder zum Leben erweckt werden – neben dem Weihnachtsmarkt als zweites großes alljährliches Fest im Ort.