Wie die RHEINPFALZ bereits in einem Teil ihrer Auflage vermeldet hat, wird Johannes Beckmann ab der Spielzeit 2023/24 Künstlerischer Direktor am Pfalztheater Kaiserslautern. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Bezirksverbands Pfalz hervor, der Träger des Theaters ist. Die Auswahl sei im Rahmen eines mehrstufigen Bewerbungsverfahrens getroffen worden, heißt es in der Mitteilung.

Neue Leitungsstruktur

Das Pfalztheater wird künftig von einem Dreier-Team an der Spitze geleitet werden, nicht von einem einzelnen Intendanten. Bis zum Ende der laufenden Spielzeit ist der Schweizer Urs Häberli noch alleiniger Intendant. Danach gibt es eine Interimslösung. Das Direktorium besteht künftig aus Künstlerischer Direktion, Betriebsdirektion und Kaufmännischer Direktion. Kaufmännische Direktorin ist seit Jahren Stefanie Niedermeier, die Position der Betriebsdirektion ist momentan noch nicht besetzt.

Beckmann ist 46 Jahre alt

Der 46-Jährige Beckmann, in Mülheim an der Ruhr geboren, studierte Musikwissenschaft und Philosophie in Bonn und Hamburg. Anschließend arbeitete er zunächst als Kulturjournalist, Lektor, Autor, Orchestermusiker und Konzertdramaturg – unter anderem für das Beethovenfest Bonn, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, die Internationale Bachakademie und das SWR-Rundfunk-Sinfonieorchester Stuttgart.

2007 kam er an die Semperoper Dresden und war dort ab 2010 als künstlerischer Projektleiter und Stellvertreter des Operndirektors in künstlerischen Fragen tätig. 2013 wechselte er ans Theater der Landeshauptstadt Erfurt und ist dort seit der Spielzeit 2014/15 als stellvertretender Generalintendant beschäftigt.