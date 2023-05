Der Schwede Johan Lundskog ist der neue Cheftrainer der Adler Mannheim. Der achtmalige deutsche Meister bestätigte dies soeben in einer Pressekonferenz in der SAP-Arena. Lundskog, der auch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, hat eine schon lange und erfolgreiche Karriere als Assistenzcoach hinter sich. Zuletzt betreute er als Cheftrainer den renommierten SC Bern in der Schweiz, wo er Anfang November 2022 entlassen worden war. Der 38-Jährige folgt bei den Adlern auf den Kanadier Bill Stewart und übernimmt eine runderneuerte Mannschaft. „Mit Johan haben wir einen ambitionierten und hungrigen Cheftrainer gefunden, der mit seinen Eigenschaften, Ansichten und seiner Arbeitseinstellung perfekt zu uns passt“, sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Lundskog erhielt einen Zweijahresvertrag.