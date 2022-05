Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag das Bundesliga-Spiel gegen den Bergischen HC 24:22 (13:11) gewonnen. Das war der vierte Sieg in Folge. Es dauerte ein bisschen, die Löwen gingen erstmals in der 27. Minute in Führung. Es war ein ganz enges, umkämpftes Spiel. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Die beiden Torhüter überzeugten, Joel Birlehm und Christopher Rudeck vom BHC. Löwen-Kreisläufer Jannik Kohlbacher drehte nach der Pause groß auf. Sein 24:22 war wichtig, Joel Birlehm parierte den folgenden Siebenmeter von Linus Arnesson. Die Löwen jubelten. Es war ein tolles Handball-Spiel.