Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag, Joachim Streit, ist neu in den Bundesvorstand der Partei gewählt worden. Damit ist er einer der Stellvertreter von Bundeschef Hubert Aiwanger. Auf dem Bundesparteitag in Bitburg stimmten 320 für ihn, es gab vier Gegenstimmen und zehn Enthaltungen. Das entspricht 95,8 Prozent. Der 58-jährige Streit ist seit 2021 im Landtag, zuvor war er Landrat im Kreis Bitburg-Prüm. Auf der Europaliste der Freien Wähler kandidiert er auf Platz 3 und hat damit Chancen, nach der Europawahl am 9. Juni 2024 in das EU-Parlament einzuziehen. Die Umfragen sehen die Freien Wähler bei etwa drei Prozent, 2019 holten sie 2,2 Prozent der Stimmen.

Streit hatte in seiner Rede zur Abgrenzung gegen die AfD gesagt: „Hubert Aiwanger ist die lebendige Brandmauer der Freien Wähler.“ Sein Kreisverband Bitburg gehört bundesweit zu den mitgliederstärksten. Seit 2020 sei er von 30 auf 320 Mitglieder angewachsen. Bei Streits Wahl handelte es sich um eine Nachwahl. Der komplette Bundesvorstand wird in einem halben Jahr erneut gewählt.

