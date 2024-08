Den zweiten von drei Preisen für Schauspielkunst, den das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen anlässlich seines 20-jährigen Bestehens vergibt, hat am Freitagabend Joachim Król erhalten. Die Ehrung sei „eine riesige Wertschätzung, die mir unheimlich viel bedeutet“, vergeben von kompetenten Leuten, lobte er kurz nach seiner Ankunft sogleich die Festivalmacher Daniela und Michael Kötz, die er von so manch früherem Inselbesuch kennt. „Ich habe mich sehr gefreut, das ist vielleicht sogar mein Lieblingsfestival“, sagte der 67-Jährige mit ausladender Geste Richtung Rhein.

Der Sohn eines Bergmanns aus Herne spiele seine Rollen nicht, er verkörpere sie und werfe sich schonungslos in sie hinein, sagte Festivaleiter Michael Kötz in seiner Laudatio über den nun 30. Träger dieser Festivalauszeichnung. Zugleich spiele Król stets uneitel, „er ist ein Kumpel seiner selbst, einer der alles gibt und nie etwas vortäuscht“.