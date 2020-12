Immer donnerstags, immer ganz persönlich und immer mit Blick auf die Pfalz. Das ist unser neuer Newsletter der Chefredaktion, der am kommenden Donnerstag erstmals in ihrem Postfach landen kann.

Die Chefredaktion der RHEINPFALZ, das sind Chefredakteur Michael Garthe und seine beiden Stellvertreter Andreas Bahner und Uwe Renners, schaut dann abwechselnd zurück auf die Woche und blickt nach vorne. Dabei geht es nicht nur um die große Weltpolitik, unser Fokus liegt auf der Pfalz und seinen Bewohnern. Außerdem möchten wir Ihnen auch einen Blick in unsere Redaktion erlauben und Ihnen darüber berichten, was uns gerade beschäftigt. Zum Beispiel unser neuer Kooperationsdesk in Kaiserslautern. Dort arbeiten seit dem 1. Dezember erstmals die Redaktionen aus Kaiserslautern, Kirchheimbolanden und Kusel ganz eng zusammen, um Ihnen ein noch besseres Produkt liefern zu können. Das ist nur ein Beispiel, was in unserem neuen Newsletter zu lesen sein wird.

Chefredakteur Michael Garthe, ein Herzenseuropäer, wird sicher auch den Blick über die Pfalz schweifen lassen und Andreas Bahner, unser Leiter der Lokalredaktionen, die ein oder andere Anekdote zu berichten haben, die den Kollegen vor Ort widerfahren ist in der vergangenen Woche. Ich selbst werde Ihnen unter anderem über unsere digitalen Anstrengungen und über den Umbau der Redaktion berichten, den wir gerade vor der Brust haben, damit die vielen neuen Angebote in den Redaktionsalltag integriert werden können. Vielleicht erzähle ich Ihnen auch etwas über meine neuen Hobbys, die Drohnenfliegerei und unsere zwei Hunde. Mal schauen, wie gut wir uns in den nächsten Monaten kennenlernen. Dafür müssen Sie sich aber erst genau hier anmelden: NEWSLETTER-ANMELDUNG