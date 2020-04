Bis Mittwoch, den 15. April, können Sie unsere 20 Fragen rund um die Sprache der Pfälzer beantworten und einen unserer 27 Preise gewinnen.

„Faxmitteilung: Ärztliche Honorarabrechnung“ steht in großen Lettern auf dem Schreiben aus der Westpfalz. Ein Irrläufer? Mitnichten. Unter der erstaunlichen Überschrift finden sich Lösungen auf die 20 Fragen aus dem Dialekpreisrätsel vom 29. März. Was zeigt: Unser „Rätsel gegen die Krise“ zieht Kreise in viele Lebensbereiche.

Die 20 Fragen rund um den Dialekt der Pfälzerinnen und Pfälzer bieten also Gesprächsstoff – auch, weil Pfälzisch eben nicht gleich Pfälzisch ist. Manchmal sorgen schon wenige Kilometer Entfernung für Kopfschütteln oder Erheiterung: „Mein Mann kommt aus dem Kreis Germersheim und ich komme von der Südlichen Weinstraße, und da ist es schon lustig, wenn der eine sagt ,Des häb ich noch nie g’heert’ und der andere meint „Was, des kennscht nit???’“, schreiben zum Beispiel Matthias und Gisela Stöffler aus Wörth.

Wir haben uns beim Rätselbasteln jedenfalls wieder bemüht, für Pfälzer aus allen Ecken der Pfalz kleine Tücken einzubauen, und das offenbar mit Erfolg: „Eine echte Herausforderung, danke!“, schreiben Kirsten und Andreas Fey aus Krickenbach. „Es war gar net so ääfach desmol“, berichten Thomas und Gabi Schwarz aus Merzalben. Und: „Ganz leicht war es diesmal wieder nicht“, stellt auch Ruth Franz aus Schifferstadt fest.

Die Auflösung gibt’s am Sonntag, 22. April. Und bis Mittwoch, 15. April, können Sie noch mitmachen und einen unserer Preise gewinnen, darunter Einkaufsgutscheine für Wasgau und Edeka sowie unser „Dummbabbler“-Plakat.

Hier geht’s zum Rätsel