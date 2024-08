Dialekt-Fans aufgepasst: Die RHEINPFALZ ruft zur Wahl des „Pfälzer Wort des Jahres“ auf! Acht Begriffe, die in der beliebten Rubrik „Mundart Montag“ für Furore sorgten, stehen zur Abstimmung:

Die Aktion soll die besondere Liebe zum pfälzischen Dialekt und zur Region feiern. Wie beim bekannten „Jugendwort des Jahres“ können alle Interessierten ihre Stimme abgeben – und das bequem über die Social Media Kanäle der RHEINPFALZ. Ab Montag startet die erste Abstimmung auf Facebook und dem WhatsApp-Kanal der RHEINPFALZ. Am Freitag können dann auch Nutzer von Instagram in der Story abstimmen. Das Gewinnerwort wird am 30. August gekürt. Welches Wort wird das Herz der Pfalz am besten widerspiegeln? Jetzt abstimmen und Teil dieser besonderen Aktion werden!