Die letzten beiden ganz schwachen Spiele, die Niederlagen bei der SpVgg Unterhaching und daheim gegen den TSV 1860 München (0:3) haben an ihm genagt. Das gestand Jeff Saibene, Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) beim KFC Uerdingen. „So etwas ist nicht einfach. Man sehnt sich nach Erfolgen, nach Siegen. Aber ich bin weiterhin voller Energie, voller Lust.“

Rote Teufel Drittletzter

Die Roten Teufel sind mittlerweile auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutscht. Der Trainer ist davon überzeugt, dass sich die Lauterer aus dieser „sehr, sehr schweren Situation“, wie es Saibene nennt, befreien werden. „Alle wissen, wo wir stehen, alle wissen, dass wir Siege brauchen“, sagte der 52-Jährige. Die Mannschaft sei physisch fit und psychisch bereit für Partie gegen den KFC Uerdingen. „Eine sehr gut organisierte Mannschaft, die schwer zu bespielen ist.“ Ziel sei es für die Roten Teufel, das Spiel mutig und mit Selbstvertrauen anzugehen. „Wir haben es schon bewiesen, dass wir es können“, sagte der Übungsleiter.

Zwei Spiele Sperre für Bachmann

Neben den länger verletzten Simon Skarlatidis (Leistenoperation), Anas Bakhat (Teilabriss des Syndesmosebandes), Lukas Gottwalt (Sprunggelenkfraktur), Dominik Schad (Wadenbeinbruch), Nicolas Sessa (Muskelfaserriss), Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) und Hikmet Ciftci (Nasenbeinbruch) wird auch Innenverteidiger Janik Bachmann fehlen, der bei der 0:3-Niederlage gegen die Münchner Löwen kurz vor der Pause die Rote Karte sah und für zwei Spiele gesperrt worden ist.