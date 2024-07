In Deutschland werden sehr viel mehr Menschen künstlich beatmet als in anderen Industrieländern. Dabei ist die Sterblichkeitsrate unter den Beatmeten hoch. Sie liegt bei über 43 Prozent.

Gerade Intensivmediziner stellen sich mit Blick auf eine neue Studie, die die Daten von einer Million Menschen zwischen 2019 und 2022 unter Beatmung ausgewertet hat, die Frage: Werden überhaupt die richtigen Patienten in Deutschland beatmet? Legt man die Zahl der Gesamtbevölkerung und die jährlichen Todeszahlen zugrunde, so kommen Forscher auf dieser Basis zum Schluss, das jeder zehnte Verstorbene in Deutschland vor seinem Tod mechanisch beatmet worden ist. Diese Zahlen liegen weit über den bisher angenommenen.

