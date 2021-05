Der Mannheimer Jazzclub Ella & Louis des Trompeters Thomas Siffling im Kongresszentrum Rosengarten darf auf baldige Öffnung hoffen. Wenn es mit den Inzidenzzahlen in der Stadt weiterhin nach unten gehe wie zuletzt, könnten in dem Club in zehn Tagen wieder Gäste begrüßt werden. Das sagte der Rosengarten-Chef Bastian Fiedler am Mittwochabend in einer virtuellen Veranstaltung des Clubs der Kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten.