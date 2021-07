Auch in diesem Jahr findet das Konzert des Musikers Cro bei Jazz and Joy in Worms nicht statt. Die Veranstalter teilten am Dienstagnachmittag auf der Homepage des Festivals die endgültige Absage des Auftritts, der für den 20. August geplant war. Begründet wurde dies mit der aktuellen Corona-Verordnung: Eine Umsetzung ist nach Angaben der Organisatoren nicht möglich, weil die „geeigneten Plätze in der Innenstadt begrenzt und in ihrer Größe weitestgehend unflexibel beziehungsweise nicht unbegrenzt erweiterbar sind“. Aus diesem Grund habe man sich dazu entschieden, das Konzert abzusagen.

Bereits gekaufte Tickets können an der Vorverkaufsstelle, wo diese erworben wurden, wieder zurückgegeben werden. In der Mitteilung hieß es außerdem, dass das bisherige Festivalkonzept entsprechend den aktuellen Auflagen und Gegebenheiten angepasst wird.