Jannik Kohlbacher ist in dieser Woche wieder ins Training der Rhein-Neckar Löwen eingestiegen und dürfte am Ostersonntag (16.05 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Gummersbach dabei sein. Der Kreisläufer fehlte zuletzt wegen einer Adduktorenverletzung. Lukas Nilsson war bislang in dieser Woche wegen einer Magen-Darm-Erkrankung nicht im Einsatz. Für die Partie gegen den VfL Gummersbach sind bereits 11.500 Karten verkauft.