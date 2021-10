Die Mordkommission der Polizei in Ludwigshafen ist in den vergangenen Jahren noch einmal einer neuen Spur zu einem 40 Jahre alten Mordfall nachgegangen: Sie hat geprüft, ob ein Serienmörder aus Niedersachsen auch zwei Teenager-Mädchen getötet haben könnte, deren Leichen 1981 in einem Wald bei Bellheim entdeckt worden waren. Anschließend war ein Maurermeister und angeblicher Hellseher aus der Südpfalz als mutmaßlicher Täter in Landau vor Gericht gestellt und in einem ersten Prozess auch verurteilt worden. In einem zweiten Verfahren sprachen ihn Richter dann allerdings frei – aus Mangel an Beweisen und obwohl sie an seiner Unschuld zweifelten.

Mehr Informationen über den letzten Stand in diesem außergewöhnlichen Fall gibt es im ausführlichen Bericht – und in der neuesten Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“. Auch in dessen zwei vorangegangenen Beiträgen ging es schon um das Verbrechen aus dem Jahr 1981 beschäftigt: Der erste Teil beschreibt, wie die beiden Opfer ihren letzten Abend verbracht haben, was ihnen dann angetan wurde und wie die Polizei auf den Maurermeister als mutmaßlichen Täter kam. Und im zweiten Teil geht es um den ersten Prozess, der für den Südpfälzer mit einem Schuldspruch endete.

